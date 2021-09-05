إخلاء سبيل أب متهم بتعذيب ابنه بـ«سلك كهرباء» بكفالة ألف جنيه في الشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب محافظة الشرقية، إخلاء سبيل أب متهم بالتعدي على ابنه بالضرب المبرح باستخدام «سلك كهرباء»، بكفالة 1000 جنيه.

بلاغ يتهم أبا بتعذيب ابنه وضربه بسلك كهرباء

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بتلقي المركز بلاغا من جدة الطفل «صبري. ع» 11 عاما، باتهام والده بالتعدي عليه بالضرب باستخدام «سلك كهرباء» ودهس وجهه بحذاء ملوث بروث الماشية، بسبب توجهه إلى منزلها لزيارتها، ما أدى لإصابته بسحجات وكدمات في أنحاء متفرقه من جسده وتمكن الطفل من الهروب والذهاب إلى منزل جدته.

التحقيقات الأولية بشأن تعدي أب على ابنه بالضرب

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الطفل طالب بالمرحلة الابتدائية، ومقيم مع جدته لوالدته (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، وبسؤالها اتهمت والد الطفل (حاصل على دبلوم– مقيم بذات الناحية) بالتعدي على ابنه، وإحداث إصابته المنوه عنها بسبب رغبة الطفل في الإقامة طرف جدته ورفض والده ذلك، وأكدت أن ابنتها (والدة الطفل) منفصلة عن والده ومتزوجة من آخر.

إخلاء سبيل الأب بكفالة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وعلل اتهام جدة الطفل له لرغبتها في الحصول على نفقة شهرية للطفل، وضُبط الأب المتهم وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم قررت إخلاء سبيله بكفاله 1000 جنيه على ذمة التحقيقات.