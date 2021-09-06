ميدو يطالب برحيل حسام البدري

انتقد أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عقب التعادل مع مضيفه الجابون بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت أمس، على ملعب «فرانسفيل»، ليفقد المنتخب الوطني نقطتين ثمينتين في طريق سعيه لحسم صدارة المجموعة السادسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، مؤكدا أن الحل هو رحيل مدرب المنتخب الحالي، مشددا على أن فكرة تعيين البرتغالي نيلو فينجادا لخلافته «فاشلة».

وقال «ميدو» في تصريحات خلال تقديم برنامجه «أحلى صباح»، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «لا أتفق مع التصريحات التي أدلى بها حسام البدري، التي قال فيها إن المنتخب خرج بنتيجة إيجابية، هذا الأمر خاطئ للغاية، خاصة أنه ارتكب أخطاء فنية وتكتيكية لا يجب أن يقع فيها مدرب هاوي».

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