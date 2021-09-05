ميدو: سيتم تخفيض عقوبة شيكابالا.. قائد الزمالك يدفع ثمن إخلاصه للنادي

حرص أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، على التعليق بعد ظهور محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، ليلة الأمس في أحد البرامج التلفزيونية أمس، قائلا في برنامجه الإذاعي «أحلى صباح»، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «شيكابالا نجم كبير، ليس على المستوى الرياضي فقط بل والاجتماعي أيضا، وبالأمس كان هناك عائلات تشاهده، وهو أمر يدل على القيمة التسويقية العالية للاعب».

وأضاف ميدو: «حديث شيكابالا مساء الأمس كان إيجابيا للغاية، وهناك من اختلفوا معه خلال الفترة الماضية، لكن بعد ظهوره أمس تعاطفوا مع قائد الفريق الأبيض، وأؤكد أنه كسب تعاطف الجميع وأرسل بشكل غير مباشر عدة رسائل بدون أن يخطئ في حق أحد».

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