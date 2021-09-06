«حصلت على حكم بضم طفليها فقتلها».. القصة الكاملة لعامل انتقم من طليقته

اعترف عامل بقتل طليقته بثلاثة طعنات تم تسديدها في منطقة البطن، بمدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، وذلك أثناء مثوله اليوم الاثنين، أمام النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عامل يقتل طليقته في الدقهلية

حضر المتهم وسط تشديدات أمنية إلى مقر النيابة العامة بمدينة المنصورة، ومثّل أمام جهات التحقيق، وبمناقشته حول الجريمة، اعترف الجاني بتفاصيل الجريمة المروعة التي ارتكبها في حق طليقته قائلًا: «قتلتها بعد حصولها على حكم من محكمة الأسرة بضم طفليها لحضانتها».

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طعنات في منطقة البطن

وأضاف المتهم، أنه طعن المجني عليها ثلاث طعنات نافذة في منطقة البطن، ولقيت مصرعها في الحال بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة وسالت دمائها التي تحولت لبركة دماء، وذلك عقب حصولها على حكم بحضانة طفليها.

عامل يقتل طليقته بسبب حكم قضائي

وتابع الجاني في تحقيقات النيابة العامة، أنه كان متزوجا من المجني عليها وأنجب منها طفلين، وانفصلا نتيجة خلافات زوجية بينهما أدت في النهاية للطلاق، وظلت الخلافات بينهما مستمرة داخل أروقة محاكم الأسرة، وحصلت المجني عليها مؤخرًا على حكم لصالحها بضم حضانة طفليها، الأمر الذي آثار غضبه وجعله يتخلص منها عن طريق قتلها باستخدام سلاح أبيض «سكين» وتسديده في منطقة البطن حتى فارقت الحياة.

الإبلاغ بالواقعة

وعلى الفور تم نقل المجني عليها إلى أحدى المستشفيات القريبة من دائرة قسم شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية، وتم إخطار القسم بحالتها.

ضبط المتهم وعرض الجثة على الطب الشرعي

تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة المنزلة، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد اعترافه بارتكاب جريمته، وتحريز الأداة المستخدمة في الجريمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وقررت عرض جثة المجني عليها على الطب الشرعي؛ لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.