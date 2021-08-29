تفاصيل جريمة قتل موظف في المرج بالرصاص.. وزوجته: «عمره ما زعلني»

رصدت الإعلامية نهال طايل، في برنامجها «تفاصيل»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، تفاصيل جريمة قتل بشعة لموظف بالمرج ضربا بالرصاص يُدعى محمود، فذكرت زوجته، أن زوجها كان يملك محل أسفل منزله، وأثناء عمله بالمحل، «سمعنا صوت ضرب النار وناس بتصوت طلعنا نشوف فيه إيه لقينا حسن أخوه منزله على السلم وكله دم، زوجي كان معايا وماكنش فيه أي مشاكل مع أي حد»، موضحة أن زوجها لم يكن له أي مشاكل مع أي شخص.

زوجة الضحية: ولادي بيعيطوا ويقولوا بابا واحشنا

وأضافت زوجته، أن زوجها كان محبوبًا من الجميع، وكان يجلس ويتسامر مع الكبير والصغير والعواجيز، وكل الناس كانت بتحبه، وكان بيقعد مع العواجيز والأطفال، «محمود ماكنش بتاع مشاكل، كان بييجي من شغله ينام ساعتين وبعدين ينزل المحل، نزلت جري على الصويت شوفته ولحد دلوقتي مش مصدقة إنه راح منّي، وحاسه أنه في حتة وهيرجع، محمد ابني دايما يعيط ويسألني على باباه ويقولي أبويا وحشني».

زوجة الضحية: كان طيب مع الناس كلها وعمره ما نيمني زعلانة

وتابعت: «شوفنا حسن أخوه نازل بيه كله دم، طلعنا بيه على المستشفى وقعد أسبوع في الرعاية وبعدين توفى، كان حنين وطيب، وعمره ما زعلني، وماكنش يخليني أنام زعلانة، محمود كان طيب مع الناس كلها، محمود ضحك علينا كلنا ومشي بسرعة، وأنا عايزة حقه وحق عيالي، عايزة حق الأطفال الصغيرين مش عارفه أقول لأولادي أبوهم فين، أنا ضهري عريان مش حاسة بأي حاجه، حاسة إني فاضية».

بصحى كل يوم أدور عليه في الشقة والشارع حتى الآن

وأوضحت زوجة ضحية المرج، أنها تقوم من النوم حتى الآن تبحث عنه في الشقة والشارع، ولا تصدق أنه توفى، «بقوم الصبح أدور عليه في الشقة والشارع مش لاقياه، بقول أنه في حته وهيرجع، بكدب نفسي وبقول هيرجع، عندي 3 أولاد محمد وعبدالحميد وكريم».