حصلت على حكم بضم نجلها لحضانتها.. فمزق طليقها جسدها بالطعنات

لم تمر دقائق على فرحة سيدة في الدقهلية بحصولها على حكم من محكمة الأسرة بضم نجلها لحضانتها، حتى سدد طليقها «والد الطفل» 3 طعنات في بطنها أودت بحياتها، أمام المارة في إحدى الشوارع بمنطقة المنزلة بمحافظة الدقهلية، فيما كانت ممسكة بطفلها الصغير في فرحة.

وتبين من تحريات الأمن، التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن، أن طليقها نفذ جريمته بعد حصولها على الحكم.

وأوضحت التحريات أن قسم شرطة المنزلة في مديرية أمن الدقهلية، تلقى بلاغًا من مستشفى باستقبالها السيدة المجني عليها، ومصابة بـ 3 طعنات في البطن، وقد توفيت أثناء محاولة إسعافها.

وأجرى فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية تحرياته، وتبين أن طليقها اعتدى عليها بالضرب بسلاح أبيض «سكين» محدثًا إصاباتها التي أودت بحياتها.

وذكرت التحريات، أن الاعتداء وقع لدى محاولتها تنفيذ قرار محكمة الأسرة بضم نجليهما لحضانتها واستلامها إياه وإنصرافها برفقته وطليقها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وحيازة الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.