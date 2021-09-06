مصر تتابع ببالغ الاهتمام التطورات المتسارعة في غينيا وتدعو لضبط النفس

أكدت مصر، اليوم الاثنين، متابعتها عن كثب ‏وببالغ الاهتمام التطورات المتسارعة التي تشهدها جمهورية غينيا، والمنعطف الخطير الذي آلت ‏إليه الأزمة الراهنة في البلاد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية .

ودعت مصر، في البيان، جميع الأطراف الغينية إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

وأعلن قادة الانقلاب العسكري في غينيا، أمس، السيطرة على العاصمة كوناكري واعتقال الرئيس ألفا كوندي، وقال قائد انقلاب غينيا وقائد وحدة القوات الخاصة بالجيش مامادي دومبويا: «لن نعهد بالسياسة بعد ذلك لرجل واحد، سوف نعهد بها إلى الشعب».

اجتماع مع وزراء حكومة الرئيس المعتقل ألفا كوندي

ويعقد قادة الانقلاب العسكري في غينيا، اليوم الاثنين، اجتماعا لوزراء حكومة الرئيس المعتقل ألفا كوندي، ومسؤولين آخرين كبار في العاصمة كوناكري.

وأوضح قادة الانقلاب العسكري في غينيا، أن الاجتماع سيعقد في العاصمة الغينية، مؤكدين أن أي رفض للحضور سيعتبر تمردا على المجلس الذي شكله الانقلابيون لحكم البلاد