تطعيم 127 طالبا وعاملا بجامعة قناة السويس بلقاح كورونا في اليوم الأول للحملة

أعلنت جامعة قناة السويس عن منح 127 طالبا وعاملا بالجامعة، لقاح كورونا في اليوم الأول لانطلاق حملة التطعيم، والتي بدأت فعالياتها أمس، داخل الجامعة.

رئيس جامعة قناة السويس: اللقاح حماية

وقال الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، في بيان له، اليوم، إن انطلاق حملة منح اللقاح تأتي ضمن خطة الدولة لحماية مواطنيها معلناً عن ثلاث نقاط ثابتة ونقطة متحركة لمنح اللقاح داخل الجامعة، لافتا إلى أن عدد من تلقوا اللقاح داخل جامعة قناه السويس أمس الاحد بلغ 127 شخصا بواقع 9 أعضاء هيئة التدريس و 75 طالبا و43 من العاملين داخل الجامعة.

وأضاف «زكي»، إنه تم تحديد النقاط الثابتة داخل الإدارة الطبية بالجامعة وكلية التجارة وكلية الطب البشري ووحدة متحركة تعمل وفق جداول للتيسير علي المواطنين.

نائب رئيس الجامعة: اللقاح لما فوق 18 عام

وقال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب أن جميع الطلاب فوق 18 عاما، سيتم تطعيمهم باللقاح عند إجراء الكشف الطبي بصفة إجبارية.

وأضاف أن الطلاب المستجدين سيتم تطعيمهم بنقطة الإدارة الطبية مشيرا إلى تلقي 75 طالبا وطالبة للقاح في اليوم الأول بواقع 51 طالبا بنقطة الإدارة الطبية و16 طالبا بكلية التجارة، وثلاث طلاب بكلية الطب.

ولفت إلى التنبيه علي ضرورة التسجيل العاملين وبعد استلام الرسالة المكونة من عشرين رقما يتم التأكد من عملية التسجيل، مشيرا إلي أنه في خانة الوظيفه يتم اختيار «العاملين في الجامعات المصرية»، ونوه إلى تلقي 43 إداريا اللقاح باليوم الأول بواقع 24 بنقطة الإدارة الطبية و16 بكلية التجارة وثلاث بكلية الطب.