فيديو جديد يرصد عملية تحرير طفل المحلة المختطف: صوره الأهالي

حصلت «الوطن» على مقطع فيديو يرصد لحظة اقتحام رجال الأمن للمنزل المهجور بقرية السجاعية مركز المحلة الكبرى، لتحرير الطفل المختطف زياد البحيري، المعروف إعلاميًا بـ«طفل المحلة»، حيث قام أحد الجيران بتصوير لحظة اقتحام المنزل.

لحظة تحرير الطفل

ويظهر خلال المقطع المتداول ظلام دامس يحيط بالمنطقة بالكامل باستثناء عدد من الكشافات حيث يظهر بعض رجال الأمن وهم يرتدون زي الشرطة، وآخرون بزي مدني، يستعدون لاقتحام المنزل.

ونشر المقطع المتداول أحد السكان المجاورين للمنزل المهجور الذي كان يحتجز فيه الطفل زياد.

بيان وزارة الداخلية

وتمكنت وزارة الداخلية، أمس، من تحرير الطفل المختطف قبل مرور 24 ساعة على واقعة اختطافه، بعد تداول مقطع مصور من كاميرات المراقبة يظهر قيام ملثمين باختطاف الطفل أمام من محل والده، فيما حاولت والدته إنقاذه والتمسك بالسيارة لكنها لم تتمكن من إنقاذه.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، احتفالات أهالي المحلة، بتحرير الطفل أمس، بشكل واسع، موجهين الشكر لوزارة الداخلية على سرعة القبض على الجناة وتحرير الطفل.