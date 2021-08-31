«فودة» يتابع التحول الرقمي بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء، لمناقشة أعمال منظومة التحول الرقمي، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندس كرم معوض، مستشار المحافظ للتخطيط العمراني، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، إضافة إلى عدد من مستشاري الشركات القائمة على تنفيذ المنظومة.

المحافظ يؤكد على سرعة التنفيذ

أكد المحافظ، خلال الاجتماع، على سرعة الانتهاء من الشبكة الخاصة بمنظومة التحول الرقمي، التي يجري تنفيذها بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، تمهيداً لفرشه وتزويده بكافة الإمكانيات لبدء العمل به.

وشهد محافظ جنوب سيناء عرضاً يوضح الأعمال الخاصة بشبكة المعلومات والكهرباء والحريق لمبنى مجلس مدينة شرم الجديد، وذلك في ظل العمل بمنظومة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

افتتاح المبنى في منتصف يناير المقبل

وأعلن «فودة» أنه من المقرر أن يجري افتتاح المبنى في منتصف شهر يناير المقبل، ليكون أول مبنى صديق للبيئة، ويُعد من المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة، كما يُعد من الصروح الضخمة التي تحققت على أرض مدينة شرم الشيخ، ويُعتبر نموذجاً مثالياً لمبنى حكومي متطور.

جدير بالذكر أن مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ يقع في مكان متميز، وسط عدد من الأجهزة الخدمية، مثل جامعة الملك سلمان، وهيئة الاستثمار، ومكتب العمل ومجمع المدارس، ومحكمة شرم الشيخ، و المدينة الشبابية، مما يوفر الجهد والوقت على المواطنين، وتكلفة إنشائه تصل إلى 180 مليون جنيه، و جرى تصميم المبنى طبقًا للنظم العلمية والتكنولوجية الحديثة، في ضوء سعي المحافظة للنهوض بالمباني الخدمية، لتواكب التطور التكنولوجي، والحضري بالمدينة، بهدف تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يساعد على تطبيق أحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، ويعد نموذج لمبنى حكومي متطور يسهل من أداء الخدمة للمواطنين، إضافة إلى كونه واجهه معمارية وحضارية لمدينة السلام.