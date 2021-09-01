العناني وطلعت يتابعات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية السياحية

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع بعض قيادات الوزارتين، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين، في نوفمبر الماضي، وللتأكد من سير العمل وفقا للخطة الزمنية المحددة، وتذليل العقبات التي قد تواجه إتمام التنفيذ.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات التي تهدف لتطويع التقنيات الحديثة، لتطوير وتنمية قطاع السياحة، وبينها تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف من خلال استخدام التقنيات الحديثة.

كما استعرض الاجتماع، بحث إمكانية توصيل خدمات الانترنت إلى 4 موقعا ومتحفا أثريا مفتوحين للزيارة، لتحسين الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والسائحين، إضافة لما تم إنجازه في مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام الوزارة وتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار، في إطار تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية.

حضر الاجتماع، غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية، ومساعدي وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والشؤون الفنية ومستشار وزير السياحة والاثار للتحول الرقمي، وعدد من قيادات الوزارتين.