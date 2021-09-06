قرارات عاجلة بشأن صلوات الزواج بالكنائس في 6 محافظات

اتخذ عدد من الإيبارشيات التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 6 محافظات على مستوى الجمهورية، إجراءات جديدة في ما يخص صلوات «الأكاليل - الزواج» خلال الفترة الحالية، في إطار إجراءات مواجهة الموجة الرابعة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

قيود على الزواج في الكنائس

وقررت كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، إيقاف الأكاليل والقداسات والأنشطة حتى منتصف الشهر الجاري، بينما قررت كنائس عزبة النخل تعليق الحفلات واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال القداسات، اعتباراً من منتصف الشهر الجاري وحتى إشعار آخر، بينما قررت إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، إقامة الخطوبات والأكاليل بحضور 50% من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بواقع فرد في كل دكة.

أما مطرانية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فقررت لجنة إدارة الأزمات التابعة للمطرانية، برئاسة الأنبا مرقس، أسقف الإيبارشية، إقامة صلوات الأكاليل بمشاركة 40 فردًا فقط.

إجراءات مواجهة كورونا في صلوات الأكاليل

أما في السويس فقرر الأنبا بموا، أسقف الإيبارشية، عقب اجتماع مع كهنة الكنائس بالمحافظة، قصر صلاة الخطوبة بدون كتابة محضر بالقاعات الملحقة بالكنائس، مع التشديد على ألا يزيد عدد الحضور على 10 أفراد.

وفي المنيا، تقررت إقامة الأكاليل بنسبة حضور 50% من سعة الكنيسة في إيبارشية المنيا وتوابعها، بينما قررت إيبارشية ملوي وتوابعها إقامة الأكاليل بنسبة حضور 25% من سعة الكنيسة.

كما قررت إيبارشية أخميم وساقلتة بسوهاج، إقامة الأكاليل بدون طبع دعوات أو إعلانات بالكنائس أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك»، ويصرح بكاهن واحد وحضور أسرة العروسين فقط.

أما بطريركية الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس، فقررت تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال إقامة صلوات الأكاليل، وذلك بعد قرار كل من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وكنيسة مارجرجس بسبورتنج بالإسكندرية، الاعتذار عن استقبال أي رحلات قادمة للزيارة خلال الفترة الحالية.

وأرجعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تلك القرارات إلى أنها جاءت نظراً للارتفاع الملحوظ لأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد من المتحور «دلتا بلس» في أماكن كثيرة بتلك الإيبارشيات، وحرصاً على سلامة الجميع.