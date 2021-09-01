الكنيسة تتوسع في فرض «قيود كورونا» لمواجهة سلاسة دلتا

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ضرورة اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار إصابات فيروس كورونا المستجد، وبخاصة مع ظهور إصابات بمتحور دلتا بلس سريع الانتشار، وذلك وفق بيانات رسمية صادرة عن عدد من إيبارشيات الكنيسة في عدة محافظات.

إيقاف الأنشطة والاجتماعات في شبرا

وبدأ اليوم الأربعاء، سريان قرار كنيسة القديس مارمرقس القبطية الأرثوذكسية، بحدائق شبرا في القاهرة، الخاص بإيقاف كل الاجتماعات والأنشطة الخاصة بالكنيسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما ترك الأنبا أنجيلوس، أسقف عام شبرا الشمالية، الحرية لكهنة كل كنيسة في اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة الوباء.

الكمامة إجباري بأمر أسقف المنيا

وقرر الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، جعل ارتداء الكمامة شرطا أساسيا لدخول الكنيسة بما في ذلك الأطفال، مشيرا إلى أن القرار يأتى بعد إعلان وزارة الصحة دخول مصر الموجة الرابعة لكورونا وحفاظا على سلامة الشعب، داعيا الله أن يحفظ الجميع من كل شر.

منع الرحلات في الإسكندرية

وفي الإسكندرية، أصدرت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، بيان اعتذرت خلاله كل من الكاتدرائية المرقسية وكنيسة مارجرجس بسبورتنج عن استقبال أي رحلات قادمة للزيارة وذلك بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كوفيد 19، قائلة «نتضرع إلى الله أن يرفع الوباء عن العالم».

الصلاة بالحجز المسبق في كنائس ملوي

بينما تطبق إيبارشية ملوي للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، بعد غد الجمعة، القرار الصادر عن الأنبا ديمتريوس، أسقف الإيبارشية، والخاص بعودة إقامة قداسات الصلاة بنظام الحجز المسبق، وبنسبة حضور لا تتعدى 25%، مع التنبيه على الأقباط باتباع التعليمات الاحترازية للوقاية من الإصابة بكورونا، والامتناع عن القدوم للكنائس في حالة الشعور بأي أعراض مرضية، وذلك بعد رصد تزايد الإصابات بسلالة دلتا بلس في الفترة الأخيرة وحرصا على أن تظل أبواب الكنائس مفتوحة.

يشار إلى أن الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها للاقباط الأرثوذكس بمحافظة القليوبية، أول ضحايا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الموجة الرابعة بكورونا، حيث توفي الأسقف متاثرا بإصابته عن عمرا ناهز الـ74 عاما، مساء الأحد الماضى.