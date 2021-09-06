«إلحاق العمالة بالخارج»: منصة «وافد» خطوة إيجابية لتنظيم سق العمل في ليبيا

قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة السابق، إن إنشاء الحكومة اللبيية منصة «وافد» هي خطوة إيجابية لتنظيم سوق العمل في ليبيا.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك جاهزية لدى شركات إلحاق العمالة بالخارج في مصر، لتسفير العمالة المصرية المدربة إلى لبييا حال فتح باب السفر.

دور المنصة في خدمة العمالة الليبية

وتابع أن هذه المنصة ستربط جهات مثل القوى العاملة في البلدين المصري واللييبي للقضاء على العشوائية في سوق العمل، والتي كانت موجودة منذ وقت بعيد.

إعادة إعمار ليبيا تستوعب مليوني عامل مصري

ونوه بأن هذه الإجراءات من شأنها أن تستوعب مليوني عامل مصري خلال أول 3 سنوات من إعادة إعمار ليبيا، نافيا وجود سفر للعمالة المصرية للبييا حاليا، وهناك انتظار لما بعد الانتخابات الليبية.

وأوضح بأن 90%من العمالة المصرية التي كانت موجودة في لبييا غير شرعية، وتأتي من خلال سماسرة، والـ10% تأتي عبر وزارة القوى العاملة، مضيفا أن السفر إلى ليبيا كان يتم من خلال السماسرة أو خلال الطرق غير الشرعية.

وبيّن أن إجمالي عدد العمالة المصرية في ليبيا تجاوز مليوني عامل قبل أن تتراجع أعدادهم قبيل عام 2011.

وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها لبييا منذ وقت بعيد، نتج عنها دخول العمالة المصرية إليها بدون أي تأشيرات أو عقود عمل معتمدة وموثقة، وكشف أن كل العمالة الموجودة فى لبييا جميعها ليست ماهرة وغير مدربة.

دور وزارة القوى العاملة في تقنين أوضاع العمالة في لبييا

وهناك مساعٍ من قبل الشعبة ووزارة القوى العاملة لتقنين أوضاع العمالة المصرية بالسوق الليبيي والدفع بالعمالة المدربة من الأطباء والممرضين وبعض التخصصات التي يحتاجها السوق هناك.

وفي السياق ذاته، قال إن طرح موضوع أوضاع العمالة المصرية للبحث منذ سنوات عديدة لم يحل سوى 25%من المشاكل، لافتا إلى أن عدد العمالة المصرية في الدول العربية يبلغ 4.8 مليون، وما يقرب من 1.7 مليون في الدول غير العربية.