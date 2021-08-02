«سعفان» يتفقد مقر وزارة القوى العاملة بالعاصمة الإدارية

أجرى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جولة تفقدية، اليوم الإثنين، للعاصمة الإدارية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمبنى الوزارة الجديد، في إطار تحركات الحكومة استعدادًا لانتقال الوزارات قريبا تباعًا، ورافقه مستشاري الوزير ومسؤولي وزارة القوى العاملة، فضلا عن محمود فتحي مسؤول لجنة الانتقال للعاصمة الإدارية بوزارة التخطيط، والمهندس صلاح خميس مدير المشروع، والمهندس أحمد العايدي المهندس التنفيذي للشركة القائمة على تجهيز المبنى.

واطمأن وزير القوى العاملة خلال الجولة، على اتباع جميع شركات المقاولات العاملة في هذه المشروعات للإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد، وارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل، مؤكدًا حرصه على صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال في المقام الأول.

بدأ الوزير جولته بتفقد المجمع الوزاري الذى يضم وزارة القوى العاملة وخمس وزارات أخرى، وهي: وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، وقطاع الأعمال العام، والهجرة.

وتفقد «سعفان»، وزارة القوى العاملة بأدواره السبعة، بدءا من الدور الخاص بالوزير ومعاونيه ومستشاريه، والتجهيزات التى تمت حتى الآن، كما وجه بسرعة الانتهاء من تجهيز ذلك الدور بحلول الأسبوع المقبل .

كما تفقد الجراجات الخاصة بـانتظار السيارات، أسفل مبنى الوزارة، ودرجة اتساعها لاستيعاب سيارات الموظفين، ونسبة التجهيز من حيث إجراءات السلامة والأمان .

وأجرى جولة تفقدية بالأدوار الخاصة بالموظفين في الإدارات المختلفة، والمرافق الملحقة بها، وسلالم خروج الطوارئ، ودورات المياه، وغرف الاجتماعات الملحقة في كل دور.

كما تفقد الوزير الغرف المكتبية للموظفين في الدور الأول، والغرف الخدمية والحمامات والتي روعي في تصميمها تخصص حمامات لذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن أنظمة الكهرباء والغاز بالمبنى والتي تعمل بأحدث الأنظمة ذات الحساسية للأجسام، وكذا المصاعد الكهربائية التي تعود للدور الأرضي تلقائيًا بعد انتهاء اليوم وانصراف ودخول العاملين بنظام البصمة، مع توافر نظام تحكم شامل للمبنى، ومكان مخصص لتصريف النفايات تلقائيًا في كل دور.

وأكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، نقلة حضارية يسجلها التاريخ وسوف تجنى ثمارها الأجيال القادمة مثلها في ذلك مثل غيرها من المشروعات القومية الكبرى، التي سوف يسجلها التاريخ أعظم القادة على مر العصور.