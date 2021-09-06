ظهر في البرازيل.. أطباء عن «جنون البقر»: العصبية من أعراضه وسببه مجهول

انتشرت حالة من القلق في البرازيل بعد ظهور حالتين إصابة بمرض «جنون البقر» عقب سنوات من اختفاء ذلك المرض، حيث علقت البرازيل صادرتها من اللحوم إلى الصين، وأخطرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان بحالتي الإصابة، وهو ما أثار بعض التخوفات بشأن استيراد مصر نسب لحوم مجمدة كبيرة من البرازيل تصل إلى 50%، ومدى تسبب ذلك في فرص دخول «جنون البقر» في مصر.

يوضح أطباء بيطريون بعض التفاصيل بشأن مرض «جنون البقر»، وأسباب الإصابة به وأعراضه، وكيفية التعامل مع الحيوانات المصابة به، وذلك في حديثهم مع «الوطن».

سبب الإصابة بـ«جنون البقر»

قال الدكتور محمد محروس مجاهد، أستاذ الطب البيطري، إن «جنون البقر» مرض لا يعتبر فيروسيا أو بكتيريا، ولكنه نوع آخر ما بينهما، ويصيب مخ الأبقار، مضيفًا أنه ليس هناك تفسيرًا واضحًا عن سبب الإصابة به، حيث إن بعض التشخيصات توصلت إلى أن سببه مشكلات وراثية في الأحماض الأمنية للحيوان، ما يتسبب في إصابة المخ، وأخرى توصلت إلى أن تغذية الحيوانات بأعلاف ممزوجة باللحوم سبب الإصابة، وهى عادات قديمة في تربية الأبقار خارج مصر وانتهت منذ زمن.

أعراض «جنون البقر»

وأضاف «مجاهد»، أن الإصابة بـ«جنون البقر» تجعل الحيوان يتصرف بشكل غير طبيعي، بسبب الالتهاب الذي يحدث في المخ لديه بعد الإصابة، ما يصيبه بالأعراض العصبية، لافتًا إلى أن استيراد اللحوم أو العجول من الخارج يخضع للفحص والكشوفات قبل وبعد الذبح من قبل لجان مخصصة لذلك، فضلا عن بقائها في الحجر لمدة 45 يوما أو أكثر على حسب نوع الحيوان؛ للتأكد من سلامته.

شلتوت: «جنون البقر» لم يظهر في مصر

ومن جانبه، أوضح الدكتور فهيم شلتوت، أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطري جامعة بنها، أن «جنون البقر» مرض نادر الحدوث، ولم يظهر في مصر، كما أن الحالات في البرازيل محدودة، وهو ما لا يترك مجالا للقلق، موضحًا أن سبب المرض غير مُتفق عليه حتى الآن، ولكن يعتقد أن يكون نتيجة تغيير الإنسان لطريقة تغذية الحيوانات في المزارع، وإطعامها «مركزات أعلاف» بدلا من الأعشاب، وهى أنواع منشأها لحوم حيوانات.

موضحا أنه لا توجد أنواع من «جنون البقر»، إلا أنه يظهر على بعض الحيوانات على شكل أعراض عصبية ظاهرة، بينما بعضها يكون ما زال في فترة الحضانة التي تصل إلى 6 أشهر أو أكثر، ما يجعل الأعراض غير ظاهرة، مؤكدًا أنه مرض نادر الحدوث، ويحدث في حالات فردية، ولا قلق منه.

علاج الحيوان المصاب بـ«جنون البقر»

وعن طريقة التعامل مع الحيوانات المصابة بـ«جنون البقر»، ذكر أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطري جامعة بنها، أنه يتم إعدامها في الحال، للتخلص من فرص انتشاره بين باقي الحيوانات، حيث إنه لا علاج لذلك المرض حتى الآن.