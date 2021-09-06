7 معلومات عن مسلسل درة الجديد «حدوته غالية» على CBC

انطلق عرض أولى حكايات الموسم الثاني «حدوته غالية»، من مسلسل «زي القمر»، وهو مسلسل درة الجديد يوم السبت الماضي، علي قناة «CBC»، وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن هذه الحكاية.

- تلعب الممثلة التونسية دره دور البطولة في «حدوته غالية»، حيث تقدم في هذه القصة مواقف ومشاعر تعيشها فتاة تدعي «غالية»، والتي تقوم بدراسة وعزف الموسيقي، وعندما تتأخر عن الزواج تلجأ إلى الزواج بطريقة مختلفة ما يعرضها للعديد من المشكلات.

- يشارك درة في البطولة العديد من النجوم في هذه الحكاية مثل مراد مكرم، وفرح يوسف، وفراس سعيد، وأحمد حلاوة، وهشام إسماعيل، وعدد آخر من النجوم، كما يقوم بإخراج هذه «الحدوته»، شيرين عادل، وتأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وإنتاج سينرجي ومها سليم.

- أكدت درة أن أكثر ما شجعها على هذه الحكاية الفكرة المختلفة، والسيناريو الجديد، خاصة أنها قضية تهم الكثير من الفتيات والسيدات، لأنها قصة اجتماعية وبها مشاعر ودراما.

مواعيد عرض مسلسل درة الجديد «حدوته غالية»

- يعرض المسلسل علي قناة «CBC»، الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2.30 صباحا، والساعة 11 صباحا، كما تعرضه قناة «CBC» دراما، الساعة 11 مساء، ويعاد الساعة 4 مساء، وفي نفس الوقت يعرض أيضا علي منصة «watch it».

- قامت قناتي «CBC» و«CBC» دراما، بتأجيل عرض «حدوته غالية»، حيث كان من المقرر عرضها في 28 أغسطس.

- ليس التعاون الأول بين دره والمخرجة شيرين عادل، حيث تعاونا في عملين قبل هذه الحكاية وهما مسلسل «الريان»، الذي تم عرضه في عام 2011، والذي كان من تأليف حازم الحديدي، وشارك به العديد من النجوم مثل خالد صالح، صلاح عبد الله، باسم سمرة، ريهام عبد الغفور، أحمد صفوت، وعدد آخر من النجوم.

- وكان العمل الثاني الذي تشاركتا فيه دره وشيرين عادل هو مسلسل «العار»، والذي تم عرضه في 2010، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، وتشارك في تقديمه العديد من النجوم مثل مصطفي شعبان، أحمد رزق، شريف سلامه، هبه مجدي، علا غانم.