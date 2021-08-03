درة تبدأ تصوير حكاية جديدة من مسلسل «ضي القمر»

بدأت النجمة درة، أمس، تصوير حكاية جديدة من مسلسل «زي القمر»، الذي يدور في حكايات منفصلة، يتم عرض كل منها في قناة مختلفة من قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الحكاية تقع في خمسة حلقات، بعنوان «غالية» وهو اسم شخصيتها في العمل، ومن تأليف عمرو الدالي، وأحمد فرغلي، وإنتاج مها سليم، بالتعاون مع «سينرجي»، وتخرجها شيرين عادل، التي تعود للتعاون مع درة، بعد سنوات منذ أن قدمتا معا عددا من الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا، وهي «العار» و«الريان».

ويشارك في بطولة العمل كل من صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم.

وكانت درة، قد قدمت مجموعة من البطولات المطلقة، التي حققت ثناء نقديا وجماهيريا، مثل «الشارع اللي ورانا»، و«حدوتة حبيبة أمها» في مسلسل «نصيبي وقسمتك»، ومسلسل «بلا دليل».

الجدير بالذكر أنها قد حصدت ردود فعل إيجابية في رمضان الماضي عن دورها في مسلسل «بين السما والأرض» مع النجم هاني سلامة، والمخرج ماندو العدل، وكانت الحكايات السابقة من «زي القمر» قد لعبت بطولتها النجمات إلهام شاهين وليلى علوي وجومانا مراد.

وتنتظر درة عرض فيلمها الجديد «الكاهن» في شهر سبتمبر المقبل، الذي كتبه محمد ناير، ويخرجه عثمان أبو لبن، ويشاركها بطولته كل من محمود حميدة، وإياد نصار وجمال سليمان، وفتحي عبد الوهاب، وحسين فهمي.

وبدأت درة التمثيل في تونس، وقدمت أدوارًا في أربع مسرحيات وثلاثة أفلام وثلاثة مسلسلات، بدأتها بانضمامها لفرقة «التياترو» حيث شاركت لأول مرة في مسرحية «مجنون» للمخرج توفيق الجبالي، ثم في المسلسل التونسي «حسابات وعقابات» ثم مسلسل مكتوب.

وشاركت أيضًا بفيلمين أجنبيين هما «كولوسيوم» للمخرج الإنجليزي، تيلمان ريم، عام 2003، حيث جسدت فيه دور سيدة الإمبراطورية، وأيضًا فيلم «رحلة لويزا» للمخرج الفرنسي، باتريك فولسون، وذلك عام 2005.