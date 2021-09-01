تنطلق السبت.. درة تناقش ملف الزواج عبر الإنترنت من خلال «غالية»

أعلنت الفنانة درة، موعد عرض حكاية «غالية» الشخصية التي تجسدها، ضمن قصص مسلسل «زي القمر»، على قناة cbc، وذلك السبت المقبل.

وتناقش درة عن طريق هذه الحكاية، بحسب بيان لها، ملف الزواج عبر الإنترنت، الذي جاء نتيجة لأسباب كثيرة، منها تأخر الزواج أو وجود المشكلات وغيرها من الأسباب التي تدفع الفتيات إلى اللجوء إلى هذه الطريقة للزواج، ما يؤدي إلى دخول بعضهن في مشكلات، بسبب عدم معرفتهن للشخص الثاني جيدا.

موعد حكاية غالية

وكان من المقرر، أن يبدأ عرض هذه الحكاية في 28 أغسطس الماضي، إلا أنها تأجلت من أجل عرضها في 4 سبتمبر، ونشرت درة بوستر الفيلم عبر ستوري على حسابها الخاص في موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «تم تأجيل مسلسل زي القمر على قناة سي بي سي، وسيعرض ابتداء من يوم السبت 4 سبتمبر».

هذه الحكاية، من بطولة الفنانة درة التي تلعب دور غالية، وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة تدعى «غالية»، تعزف وتدرس الموسيقى، تأخرت في الزواج من منظور المجتمع، وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغير نظرتها للحياة.

أبطال حكاية غالية

تعد حكاية غالية من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وإنتاج مها سليم، واخراج شيرين عادل، كما يشارك دره في هذه الحكاية عدد كبير من النجوم منهم مراد مكرم، وفرح يوسف، وفراس سعيد، وأحمد حلاوة.

ويذكر أن الفنانة دره قدمت العديد من البطولات المطلقة والتي حققت نجاحا كبيرا، مثل «الشارع اللي ورانا» في عام 2018، و«حبيبة أمها»، في مسلسل «نصيبي وقسمتك»، وكان هذه الحدوته 5 حلقات، ومسلسل «بلا دليل»، في عام 2019.