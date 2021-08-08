درة تنفعل على أحد الحضور في عزاء الفنانة دلال عبد العزيز

انفعلت الفنانة درة على أحد الحضور في عزاء الفنانة دلال عبد العزيز، عندما حاول التقاط صورة «سيلفي» معها أثناء خروجها من مسجد المشير بالتجمع الخاص، وقام زوجها هاني سعد بتهدئتها، واتجهوا بعد ذلك إلى المقابر في مدينة نصر.

ودخل عدد من الفنانين في حالة انهيار شديدة منهم الراقصة الاستعراضية دينا، وهند عبد الحليم، وليلى أحمد زاهر.

بينما قامت بوسي شلبي بتوزيع المصاحف على المعزبين، بعد الانتهاء من صلاة الجنازة.

حرص الفنان أحمد زاهر وبناته، والفنانين أحمد سعد، رامي إمام، سليم سحاب، أشرف عبدالباقي، شريف منير، دينا الشربيني، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، ومحمود الليثي، إلى مسجد المشير في التجمع الخامس، على أداء صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

ووصلت مجموعة كبيرة من النجوم إلى المسجد للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على الراحلة، وبينهم نهال عنبر، درة برفقة زوجها، سمير صبري، سوزان نجم الدين، شيرين، إلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي.

ومنعت أسرة الفنان سمير غانم، وسائل الإعلام من تصوير جثمان الراحلة في مسجد المشير، حيث توجد إجراءات مشددة أمام باب المسجد، منذ وصول الجثمان لأداء الصلاة عليه.