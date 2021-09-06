تاجيل أولى جلسات محاكمة مدرس بنها المتهم بالتحرش لجلسة 3 أكتوبر

شهد محيط محكمة بنها بمحافظة القليوبية، تجمع العشرات من أولياء الأمور والمدرسين بمدرسة مصطفى كامل التجريبية المتميزة للغات، اليوم، خلال أولى جلسات محاكمة المدرس «محمد.ك»، الذي اتهمته طالبات منذ عدة سنوات بالتحرش بهن، ورفع أولياء الأمور والطلاب والمدرسون لافتات حملت عبارات «مستر محمد مظلوم».

فيما فرضت الأجهزة الأمنية بقيادة حكيمدار القليوبية والعميد محمد سعيد رئيس مباحث المحكمة، كردونا أمنيا، وتم إسداء النصح والإرشاد للمتجمهرين لعدم تعطيل المرور أو التجمهر بالمنطقة.

دفاع المتهم يطلب بتأجيل للمرافعة وجنايات بنها تستجيب

وقال المستشار القانوني محمد عبد الستار عزب محامي المدعي عليه المدرس «محمد ك» أن فريق الدفاع عن المتهم دفع بعدد من القرائن أمام المحكمة، لنفي التهمة عن المتهم وطلب فريق الدفاع التأجيل للمرافعة وهو ما استجاب له رئيس الدائرة الأولى جنايات المنظور أمامها القضية لجلسة 3 أكتوبر.

النيابة الكلية تُحيل المدرس المتهم بالتحرش ببنها للجنايات

وكانت النيابة الكلية بشمال بنها برئاسة المستشار عماد مهنا وإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، أحالت المدرس «محمد ك»، للجنايات بتهمة التحرش وهتك عرض عدد من الطالبات بإحدي مدارس بنها التجريبية أثناء الدروس الخصوصية.

يشار إلى أن قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، أمر في وقت سابق بتجديد حبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات إحدى المدارس التجريبية ببنها 15 يوما علي ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده من الشاكيات اللائي أكدن تحرشه بهن علي فترات متباعدة، فيما أنكر المتهم كل الإتهامات مؤكدا أن سبب البلاغات ضده خلافات شخصية.

فيما تقدم فريق الدفاع عن المتهم ب150ـ إفادة موثقة بالشهر العقاري من أولياء أمور بالمدرسة ومدرسين وزملاء للمتهم أكدوا جميعا حسن أخلاقه وسيره وسلوكه وأنه دائم علي تشجيع الطلاب والطالبات خلال عمله بالمدرسة والدروس الخارجية ولم تصدر منه أي أفعال غير أخلاقية.