في عيد ميلاده الـ 78.. تعرف على معاناة فايق عزب مع «مارسا والحبل الشوكي»

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان فايق عزب، حيث ولد في 6 سبتمبر 1943، في الإسماعيلية، وخاض رحلة فنية طويلة، بلمسات فنية وقدرات خاصة، استطاع من خلالها دخول كل بيت مصري، وحفر مكانة مميزة له في قلوب جماهيره ومحبيه، فقدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية التي تنوعت بين السينما والتليفزيون والمسرح، ولكن انتهت هذه المسيرة بمعاناته مع المرض.

ومن خلال ذلك يستعرض «الوطن» معاناته مع بكتيريا مارسا والحبل الشوكي وفيروس كورونا الذي أودى بحياته.

معاناة فايق عزب مع الحبل الشوكي

سقط الفنان فايق عزب علي رقبته، مما أدى إلى معاناته من مشاكل صحية في الحبل الشوكي، وتوقف حركة يده وقدمه ما أخضعه لعملية جراحية.

قصة فايق عزب مع بكتيريا مارسا

وأصيب الفنان الراحل فايق عزب، ببكتيريا مارسا، بعد إجراء عمليته، وهي أحد أنواع الالتهاب الرئوي البكتيري، حيث لا تؤثر بها المضادات الحيوية، وأصابته بمشاكل في الرئة ومجرى الدم.

فيروس «كورونا» الذي أودى بحياة فايق عزب

أجرى الفنان الراحل تحليل فيروس «كورونا»، وكانت نتيجة تحليل الفيروس إيجابية، وظل بالمستشفى لمدة أسبوعين، حتى فاضت روحه إلى خالقها في 19 نوفمبر 2020.

مسيرة فايق عزب الفنية

واشتهر فايق عزب، بأدواره الثانوية والمساعدة، حيث قدم مسيرة فنية كبيرة مليئة بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، فقدم ما يقرب من 300 عملا، استطاع بهم أن يكسب حب الجمهور.

وكانت آخر أعماله في مجال السينما فيلم «قبل الربيع»، في عام 2013، إخراج وتأليف أحمد عاطف.

وعن أعماله الدرامية فكانت آخرهم هو مسلسل «الظاهر»، الذي تم عرضه في عام 2019، وكان من إخراج ياسر زايد، وتأليف تامر عبد المنعم.