التضامن: برامج التوعية بأضرار المخدرات تصل 125 قرية بـ«حياة كريمة»

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في تنفيذ البرامج التوعوية «قرية بلا إدمان»، حيث يجري تنفيذ برامج توعوية متكاملة، حول أضرار تعاطي المخدرات في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية، تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023»، لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

تدريب الشباب على مهارات حياتية للوقاية من تعاطي المخدرات

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- بالاستمرار في التوسع في تنفيذ برامج وأنشطة تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية، للوقاية من تعاطي المخدرات، وتعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة المشكلة

وتعتمد هذه التدخلات، على التواصل المباشر مع الأسر في القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب، للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كذلك تنفيذ زيارات منزلية للأهالي، لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، ويجري تقديم خدمات المشورة والدعم النفسي، وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا، من خلال الخط الساخن.

وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فى بيان له اليوم، أنه جار التوسع في تنفيذ المبادرة في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويجري تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة، للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات.

حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان

وأشار إلى أنه يجري تنفيذ حملات مستدامة، نحو قرى خالية من الإدمان، ومؤسسات خالية من تعاطي المخدرات، سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية، وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين، لضمان استمرار تعافيهم، وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي، لافتا إلى أن هذه المبادرة تستهدف القرى بالريف المصري.

ولفت إلى أنه من ضمن المبادرة، تنفيذ برنامج لرفع وعي جميع طلاب مدارس هذه القرى، بخطورة القضية خلال فترة الدراسة، وبناء مهاراتهم الحياتية، للتمكين من رفض تعاطي المخدرات، بجانب توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية بأضرار الإدمان في هذه القرى ضمن مبادرة «مصلحتك»، كذلك السائقين والحرفيين، بأنشطة وبرامج تتماشى مع الفئات المختلفة من أجل الوقاية من الإدمان، بجانب تنفيذ زيارات منزلية، تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

تنفيذ المبادرة في العديد من القرى بـ16 محافظة

وأضاف عثمان، أنه جرى تنفيذ المبادرة في العديد من القرى بـ15 محافظة حتى الآن، هي «المنيا، أسيوط، سوهاج، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الدقهلية، الجيزة، قنا، أسوان، بني سويف، الفيوم، دمياط، الغربية، القليوبية»، مؤكدا أن إجمالي عدد القرى التي جرى تنفيذ البرامج التوعية بها، بلغت 125 قرية حتى الآن.

وأكد تنفيذ أنشطة متنوعة بمشاركة المتطوعين لدى الصندوق من أبناء هذه القرى، بعد تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البرامج التوعوية، تحت إشراف الصندوق، كما سيجري تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب هذه القرى، كما يجري إطلاق دوري رياضي بين الشباب تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، للشباب في هذه القرى، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطي المخدرات.