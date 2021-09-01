«حياة كريمة» تتابع تنفيذ المشروعات بين قرى المبادرة: تعليم وبنية تحتية

تابعت مؤسسة «حياة كريمة» سير العمل بالسيارة المتنقلة بالشوبك حيث أنه جاري تدريب أبناء القرية على مهن الخياطة والسباكة والكهرباء وأشاد المتدربين بالمبادرة والتدريب.

وفيما يخص محور الأبنية التعليمية:

- جاري أعمال صب أعمدة الدور الأرضي لإنشاء مدرسة ابتدائي ( فاطمه شديد ) بعزبة الشديدة التابعة لقرية الكوم الأحمر، وأعمال التشطيبات النهائية لمدرسة العوام الثانوية.

- جاري العمل في مبنى داخل المدرسة الاعدادي بمنشاة الكرام كتوسعة في إطار تطوير المدرسة.

وفيما يخص المجلس القومي للمرأة:

1- جاري العمل بمشروع استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمعرفة المجلس القومي للمرأة و مصلحة الأحوال المدنية ببنها تم استخراج عدد ١١٠ بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.

أما بالنسبة لنشاط جامعة بنها.. فيتلخص في الآتي:

1- تم تنظيم قافلة طبية بالوحدة الصحية بالاحراز والكشف والعلاج مجانا وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة».

2- أقامت الادارة العامة لثقافة القليوبية المسرح المتنقل وبيت ثقافة شبين بمركز شباب الاحراز وسط حضور كثيف من الأهالي قدمت خلاله عروضها الفنية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية على مستوي الوحدات المحلية، الوحدة المحلية بطحا نوب:

جاري أعمال الحفر للمجمع الخدمي بقريه طحانوب.

الوحدة المحلية بكفر شبين:

جاري أعمال الصرف الصحي والغاز، وبالمجمع الخدمى بكفر شبين.

الوحدة المحلية بالأحراز:

1- جاري تبطين وتدبيش ترعة البورة بطول ٤كم وترعة قسيمة بطول ٢كم وترعة المربع المتفرعة من الجنابية اليمنى بطول ٣،٥كم وتغطية ١٨٠متر من الجنابية اليمنى امام الكتلة السكنية بكفر الور وتركيب مواسير بقطر ١،٥م.

2- تم عمل محضر تنسيق اعمال بحضور مسؤلى الشركة المصرية للاتصالات وشركة مياة الشرب والصرف الصحى والغاز وذلك لقيام الشركة المصرية للاتصالات بتغيير جميع الكابلات النحاسية الفرعية باخرى فايبر وتركيب بوكسات جديدة على كل منزل او منزلين حسب عدد الوحدات السكنية وتغيير الوصلات حتى الراوتر داخل منزل العميل بكابل فايبر فائق السرعة.

الوحدة المحلية بالقشيش:

1- جاري العمل بمشروع الصرف الصحي بكافة قرى الوحدة.

2- توصيل و تدعيم شبكة مياه الشرب بقرى الوحدة المحلية بالقشيش.

3-قامت الوحدة المحلية بالقشيش بعمل اجتماع مع أصحاب وصانعي ورش الأحذية بالقشيش ومندوبي جهاز تنمية المشروعات برئاسة مجلس الوزراء و مدير إدارة مشروعك بمجلس مدينة شبين القناطر ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتناول الإجتماع المشكلات والصعوبات التي تواجه أصحاب وصانعي ورش الأحذية وكيفية التواصل مع جهاز تنمية المشروعات وحل المشكلات وتقديم الخدمات المالية والعينية والفنية والتسويقية لهذه الصناعة الهامة بقرية القشيش.

الوحدة المحلية بالمريج:

1- جاري تسليم خطوط انحدار الصرف الصحي بقرية الشوبك ومحطة الرفع بالمنطقه الشرقية، حيث وصلت الأعمال للمراحل النهائية تمهيدا للتشغيل الرسمي للمشروع خلال الفترة المقبلة.

2- رفع الكفاءة والتجديد للمبني الإداري لمركز الشباب بقرية الشوبك حيث يتم زياده مساحة مركز الشباب وتطوير المبنى ورفع كفاءة وتجديد للمبنى بالكامل وتوسعته لخدمة شباب القرية.

3- جاري أعمال الصرف الصحي بمنطقة الشوبك الغربية بمد وتدعيم وإحلال شبكات خطوط الانحدار بالمنطقة.

4- البدء في انشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية المريج.

حيث تتم تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.