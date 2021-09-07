مغامرة ركوب «الباراشوت» تنعش السياحة بشواطئ الغردقة

مغامرة مثيرة يعيشها السائحون على شواطئ مدينة الغردقة، من خلال الاستمتاع بركوب الباراشوت «الباراسيلينج»، والطيران في جولة أعلى شواطئ المدينة عبر مظلة يجرها زورق في عرض البحر.

مشاهدة الحياة البحرية وفنادق وشواطئ الغردقة من أعلى نقطة في الهواء

مشهد بانوراما رائعة يراه السائح من خلال تلك المغامرة، تتجلى روعته في مشاهدة الحياه البحرية وفنادق وشواطئ الغردقة من أعلي نقطة في الهواء والسير بمحاذاة زورق يجر «الباراشوت الطائر»، في جولة بحرية للمركب وجولة جوية بالباراشوت.

يقول سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، لـ«الوطن» إن رياضة «الباراشوت»، أنعشت السياحة على شواطئ الغردقة حيث يقصدها السائحون الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وبالأخص الباحثين عن المتعة والمغامرة، ويمكن من خلالها القيام بجولة لمشاهدة بانوراما رائعة لشواطئ المدينة.

ويضيف أن رحلة الباراشوت من أجمل رحلات الغردقة ذات التجربة المثيرة والرائعة حيث الطيران فوق أمواج البحر الأحمر، والاستمتاع بمشاهدة مدينة الغردقة من أعلى بكل مناظرها الجميلة وفنادقها و منتجعاتها السياحية، لافتا إلى أنها رياضة محببة للسائحين الذين يبحثون عن المغامرة، مؤكدا أن مثل تلك الألعاب البحرية واحدة من عوامل الجذب السياحي وتعمل على تنشيط السياحة بالغردقة.

ويوضح أحمد إبراهيم صاحب سنتر ألعاب بحرية بالغردقة، أن ركوب «الباراشوت» يكون لمدة 10 دقائق فى سماء الغردقة وفوق أمواج البحر باستخدام معدات آمنة جدآ، ويكون «الزودياك»، المستخدم فى طيران الباراشوت ذات كفاءة عالية جدا بحيث يتم ربط البراشوت بالزودياك ويسير لمسافات طويلة والإبحار بسرعة كبيرة مع ارتفاع البراشوت للتحكم في مسافة الصعود والهبوط بها ووقت انزالها.

وأشار محمد السباعى، مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق بالغردقة، إلى أن تلك الرياضة تنتشر دائما في مناطق هاواي والجونة شمال الغردقة، وسوما باي، وخليج مكادي جنوب الغردقة، مؤكدا أنها تعد أفضل المناطق لممارستها، لكونها تحتوى على شواطئ مفتوحة، ولا توجد أمامها مصدات لحجب سرعة الرياح، لافتا إلى زيادة الإقبال عليها من جانب السائحين الأجانب، من مختلف الجنسيات على شواطئ المدينة.