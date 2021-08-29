بنسبة 81.4%.. تنسيق كلية ألسن الغردقة جامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بالكليات وجامعات المرحلة الأولى من التنسيق للقسم الأدبي لطلاب الثانوية العامة 2021، جاء تنسيق كلية الألسن بالغردقة فرع جامعة جنوب الوادي لعام 2021 334‪ درجة بنسبة 81.4% تقريبا، وهي من كليات القمة التي تقبل من مجاميع مرتفعة، وذلك في أول سنة دراسية للكلية الألسن عقب قرار المجلس الأعلى للجامعات ببدء الدراسة بها ابتداء من العام المقبل 202‪2.

العام الدراسي الأول بكلية الألسن بالغردقة

تبدأ الدراسة بكلية الألسن بالغردقة فرع جامعة جنوب الوادي لأول مرة العام الدراسي المقبل، 202‪2_2021 وذلك بعد قرار مجلس الأعلى للجامعات ببدء الدراسة بها ابتداء من العام القادم، بأقسام الإنجليزي والإيطالي والروسي والألماني، وصدر قرار الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بتعيين الدكتور السعدي الغول عميدا لكلية الألسن بالغردقة

كلية الألسن جامعة جنوب الوادي بالغردقة

تقع كلية الألسن بالغردقة بالطريق الدائري الأوسط شمال مدينة الغردقة ضمن حرم فرع جامعة جنوب الوادي على مساحة تقدر بـ 920‪0 متر، وتضم مباني وقاعات ومعامل على أحدث طراز السلامة المهنية وتشمل المباني 12 معملا 14 قاعة بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومكاتب هيئة التدريس والدراسات العليا

كلية الألسن بالغردقة مرتبطة بسوق العمل

تم اختيار إنشاء كلية الألسن فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة والتدريس بأربعة أقسام هي الإنجليزي والإيطالي والألماني والروسي، حيث اختيار هذه الكليات الجديدة لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم في خدمة القطاع السياحي بالبحر الأحمر.