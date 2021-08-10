طربوش وجلباب بلدي.. فنادق الغردقة تحتفل بعودة السياحة الروسية

احتفلت فنادق الغردقة بعودة السياحة الروسية بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات، حيث تم استقبال السائحين الروس بالورود لدى وصولهم إلى الفنادق وتقديم مشروب الضيافة، وارتدي العاملون بالفنادق الجلباب البلدي والطربوش الأحمر، ولاقى ذلك قبول وإعجاب السائحين وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

تدفق الروس على فنادق الغردقة

بدأت الوفود السياحية الروسية التدفق على مدينة الغردقة حيث استقبلت فنادق المدينة 813 سائحا روسيا على متن رحلتين للطيران، بعد انقطاع دام أكثر من خمس سنوات، عقب استئناف حركة الطيران الروسي إلى المدن السياحية المصرية، وذلك في ضوء جهود وزارة الطيران المدني والحكومة المصرية، لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

القنصل الروسي: سعادة بين المواطنين في روسيا بعودة الطيرن لمصر

وأشار القنصل الروسي بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشعب الروسي سعيد باستئناف عودة الرحلات السياحية إلى المدن المصرية وأن قرار استئناف رحلات الطيران جاء نتيجة نجاح المفاوضات التي تمت بين الرئيسين السيسي وبوتين خاصة أن مصر حليف دائم لدولة روسيا وأن هناك تعاون وثيق بين البلدين وعودة السياحة الروسية للغردقة وشرم الشيخ لن تكون آخر ثمار التعاون بين البلدين.

9 رحلات طيران أسبوعياً من روسيا إلى مطار الغردقة الدولي

وكشف رضا الدخاخني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية كبرى بالغردقة، لـ«الوطن»، أن فنادق الغردقة شهدت انتعاشة بتدفق السياح الروس مشيرا إلى تسيير 9 رحلات طيران أسبوعياً من روسيا إلى مطار الغردقة الدولي، بواقع 4 رحلات عبر شركة مصر للطيران، و5 رحلات عبر خطوط الطيران الروسية.