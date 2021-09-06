تعيين خالد أبو بكر مستشارا لرئيس قناة السويس للشؤون القانونية بعد نجاح مفاوضات «إيفر جيفن»

قرار جديد أصدَره الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين بتكليف المحامي الدولي خالد أبو بكر لمهام مستشار رئيس الهيئة للشؤون القانونية والعلاقات الدولية، وذلك بعد نجاح لجنة التفاوض في أنهاء أزمة السفينة الجانحة «إيفر جيفن»، وانتهاء المفاوضات مع الأطراف المعنية بالأمر.

ومن جهته، رحب «أبو بكر» بتكليفه مهام مستشار رئيس هيئة قناة السويس للشؤون القانونية والعلاقات الدولية، مؤكّدًا استعداده لقبول مهمته الجديدة متطوعًا، لافتًا إلى أنَّه يتطلع للعمل مع قيادة الهيئة، وجميع العاملين بها، بما يحقق مصلحة قناة السويس.

«ربيع» يتحدث عن أزمة مفاوضات السفينة الجانحة

وكان «ربيع» أوضح خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «هذا الصباح» على شاشة «إكسترا نيوز»، إنَّ المفاوضات في أزمة السفينة الجانحة «إيفر جيفن» وصلت إلى القضاء، وهو ما كان لا يريد الوصول له، خاصة أنَّ الشركة المالكة للسفينة من العملاء المتميزن، إلا أنه بعد دراسة جيدة للموضوع تم الحفاظ على حقوق الهيئة وشركائها بشكل جيد، والوصول إلى حل مرضي لجميع الأطراف.

وأعلنت هيئة قناة السويس، في وقت سابق أنَّ عائدات القناة زادت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، رغم التحديات المختلفة، إذ سجلت إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2020/2021 الإيراد السنوي الأعلى في تاريخ القناة.

وبلغت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2020/2021 نحو 5.84 مليار دولار مقابل 5.72 مليار دولار في العام المالي السابق 2019/2020، وهى نسبة زيادة قدرها 2.2%، وبفارق 124.3 مليون دولار.

ووجه «ربيع» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهه بحفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد بدلا من 3 أعوام، لافتًا إلى أنَّ ذلك الأمر تسبب في نجاح كبير للهيئة، وحقق زيادة في أعداد السفن بنسبة 2.3% خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري.