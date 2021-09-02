الكراكة «مميش» تنضم لمشروع ازدواج قناة السويس

انضمت الكراكة «مهاب مميش» إلى الكراكات العاملة في مشروع ازدواج قناة السويس، بمنطقة البحيرات المرة الصغرى، في نطاق محافظة الإسماعيلية، وفقاً لما أعلنه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة، اليوم الخميس.

وبعد انضمام الكراكة «مميش»، ارتفع إجمالي الكراكات المتواجدة في الموقع إلى 5 كراكات، حيث التحقت بالموقع خلال فترة تجارب التسليم النهائية، من قبل الجانب الهولندي.

استخراج 4 ملايين متر رمال

وتفقد الفريق أسامة ربيع مشروع ازدواج القناة، للوقوف على مستجدات أعمال التكريك ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.

وكشف «ربيع» أن إجمالي كميات الرمال المستخرجة من قناة السويس، حتى الآن، بلغت ما يزيد عن 4 ملايين متر مكعب، من الرمال المشبعة بالمياه، مشيراً إلى أن الرمال تمت إزالتها بواسطة 4 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس، قبل انضمام الكراكة «مميش» إليها.

تطوير أحواض الترسيب

وانتهت الإدارة الهندسية من أعمال تدعيم وتطوير أحواض الترسيب بالبحيرات المرة الصغرى، وإزالة كافة «القيسونات»، التي قد تعيق مسار المجرى الجديد، فيما يتم العمل حالياً على تجهيز أحواض الترسيب في مشروع التوسعة والتعميق من الكيلومتر 132 إلى الكيلومتر 163، ترقيم القناة، وتم إزالة ما يقرب من مليون و200 ألف متر مكعب من الرمال، من خلال أعمال الحفر الجاف.

واطلع رئيس الهيئة على المسحات والتثقيبات البحرية والأرضية، التي يجريها مركز الأبحاث بالهيئة، لمعرفة نوع التربة في المناطق المختلفة الخاصة بالمشروع، لتوفير المعلومات الفنية للكراكات العاملة في المشروع وتحسين أدائها.

ازدواج بطول 10 كيلومترات

ويستهدف مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة ازدواج المنطقة من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 132، ترقيم القناة، بطول 10 كيلومترات، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس، بدايةً من الكيلومتر 132 وحتى الكيلومتر 162، ترقيم القناة، بعرض 40 متراً، وعمق 27 متراً.

عقب ذلك، توجه رئيس الهيئة لتفقد عددا من مواقع العمل بمحافظة السويس، شملت ترسانة بورتوفيق البحرية، وشركة ترسانة السويس البحرية.