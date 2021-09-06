تعرف على طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي «بتروتريد»

أعلنت شركة بتروتريد عن إطلاق تطبيق جديد باسم «بتروميتر»، في إطار خطة الشركة للتحول الرقمي بهدف تسهيل إجراءات تسجيل قراءة عداد الغاز ودفع فواتير استهلاك الغاز الطبيعي ضمن خطة الشركة لتطوير الآداء وتحسين النتائج وتوفير الوقت والجهد ومراعاة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

«الوطن»، تستعرض طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي من خلال خدمات شركة بتروتريد في إطار خدماتها لقراءها علي مدار الساعة

تسجيل قراءة العداد المنزلي في بتروتريد مستمر حتى 15 من كل شهر

وأوضحت شركة بترويد عبر منصاتها الرقمية والموقع الرسمي علي الإنترنت أنه يمكن للعملاء تسجيل قراءة عدادات الغاز الخاصة بهم في الفترة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر ويمكن سداد الفاتورة ابتداء من يوم 6 إلى نهاية الشهر.

تفاصيل وطريقة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي في «بتروميتر»

وأوضحت منصات شركة بتروتريد الإليكترونية والموقع الإليكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي أن خطوات التسجيل علي التطبيق الجديد «بتروميتر»، يكون كالتالي:

- التقاط صورة عن طريق توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد الموجودة في الخانة السوداء وستترجم هذه الصورة الي أرقام تعكس قراءة عداد الغاز حيث يتم التسجيل مباشرة في قاعدة البيانات للشركة وسيتم لمدة محدودة بجانب تصوير العداد تسجيل القراءة للمساعدة لرفع كفاءة الكاميرا لترجمة الأرقام العربية عن طريق لغة الألة والذكاء الصناعي

- يمكن عن طريق التطبيق معرفة قيمة الفاتورة وتحصيلها من خلال البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية المختلفة

- يسعي هذا التطبيق لفتح قنوات إتصال جديدة بين شركة بتروتريد وعملائها من خلال تبادل الرسائل والاخطارات

-التطبيق الأن متاح على الجوجل بلاي ستور و على منصة الأبل أب ستور

طرق أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي في بتروتريد

تقدم شركة بتروتريد 14 طريقة لتسجيل قراء عداد الغاز المنزلي كالتالي:

- الموقع الرسمى للشركة على الانترنت من هنــــــــــــا

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال الفون كاش الخاص بالبنك الأهلي على المحمول

- تطبيق الشركة على المحمول ويتم تنزيله من على موقع الشركة

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال موقع جوميا وماي فوري على الأنترنت

- التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة

- يتم ابلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم 09000727 أو المحمول على رقم 5727

- إبلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول على رقم 1122

- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية

- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان

- يتم إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب للشركة متوفرة في بعض الكمبوندات والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال ماكينات الصرف الألى لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد

- إبلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة

- استخدام الأستيكر الخاص بالشركة والذي تم لصقه علي باب الشقة سنوياً ومقسم شهرياً

- يتم ابلاغ القراءة والسداد من خلال المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيقات محفظتي الخاص ببنك مصر ومحفظة بنك الإسكندرية ومحفظة بنك QNB

- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تطبيق بتروميتر على المحمول الذى يستخدم كاميرا الموبيل فى قراءة العداد و المتوفر على المتجرين بلاى ستور و اب ستور