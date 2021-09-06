«حماة الوطن» ينظم دورة تدريبية في الصحافة بالبحر الأحمر

أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، تنظيم دورة تدريبية في الصحافة والإعلام والتصوير والمونتاج.

وأعلنت أمانة الحزب بمحافظة البحر الأحمر، تنظيم الدورة التدريبية في الصحافة والإعلام والتصوير والمونتاچ، بحضور خبراء محترفين في مجال الإعلام.

كيفية التسجيل في الدورة التدريبية

وأعلنت الأمانة أنه يمكن التقدم للتسجيل من اليوم، مع التأكيد على مجانية التدريب الذي يقدمه حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر، وذلك لتنمية وتطوير المادة الإعلامية، خاصة في الموضوعات المتعلقة بالتنمية السياحية محليًا ودوليًا.

ويسعى التدريب لتأهيل المتدرب لإدارة المواقع الإعلامية والتقدم لوظيفة المتحدث الإعلامي بالمؤسسات والشركات المختلفة.

ويمكن التسجيل في الدورة التدريبية، من خلال مليء الاستمارة عبر الصفحة الرسمية لحزب «حماة الوطن».

تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية وذوي الهمم

وكرم حزب حماة الوطن، عبر أمانة الشؤون الاجتماعية بمحافظة أسيوط، أوائل الثانوية العامة والأزهرية وذوي الهمم والثانوي الفني.

وحضر حفل تكريم أوائل الثانوية عدد من قيادات حزب حماة الوطن، وشخصيات تنفيذية وإدارية بمحافظة أسيوط.

وكان على رأس الحضور: «النائب مصطفي بدران أمين الحزب بالمحافظة، والعميد محمد عبد السلام الأمين المساعد بالمحافظة، ومصطفي عنتر الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، ومحمود أبو القاسم أمين التنظيم بالمحافظة، وأحمد عبد المعز مستشار الحزب بالمحافظة، وعدد من أمناء الأمانات بأسيوط».