«حماة الوطن» يعلن عن 300 وظيفة برواتب مجزية: لا يشترط الخبرة وبدون مؤهل

في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب حماة الوطن، وضمن توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، يدعم الحزب مبادرة احدى الشركات، لتوفير نحو 300 وظيفة للشباب من الجنيسين، للعمل بسلسلة من المطاعم الكبرى في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وقال حزب حماة الوطن، في بيان، إن الشركة أعلنت عن فتح باب التعيينات الجديدة بسلاسل مطاعم شهيرة، للشباب من الجنسين، لنحو 300 وظيفة، من سكان القاهرة الكبرى، ويتم توفير سكن للمقيمين بالقليوبية.

أماكن الوظائف

وجاءت الوظائف عبارة عن عضو فريق عمل بالمطعم، لمدة 9 ساعات يومياً، في الأماكن التالية:

- التجمع الخامس

- المعادي

- أكتوبر

- مدينة نصر

شروط الوظيفة

وحددت الشركة مجموعة من الشروط، هي:

- ‏لا يشترط الخبرة.

_ مظهر لائق.

- ‏السن من ١٨ سنة ولا يزيد عن ٣٢ سنة.

- ‏المؤهل من الإعدادية حتى المؤهل العالي.

- أن يكون ‏الموقف من التجنيد واضحاً للذكور.

مزايا الوظيفة

وتوفر الشركة مجموعة من المزايا:

- إبرام ‏عقد عمل طبقاً لقانون العمل المصري.

- ‏مرتبات وحوافز مجزية.

-(المرتب 2300 + 500 بدل انتقال) في مناطق التجمع وأكتوبر والمعادي.-

- (المرتب 2300 + 300) بدل انتقال في مدينه نصر.

- تأمينات اجتماعية.

- ‏تأمينات صحية بمستشفيات خاصة.

- ‏تأمين على الحياة.

- ‏وجبة أثناء العمل.

- ‏زي مجاني.

- ‏يوم أجازة أسبوعيًا.

- ‏سكن للمغتربين.

- ‏زيادة سنوية.

- ‏أرباح سنوية.

- ‏أجازة سنوية.

ويتم التقديم للوظائف والمقابلات خلال موعد أقصاه 48 ساعة، بمقر إدارة الموارد البشرية بالشركة شارع البطل أحمد عبدالعزيز، تلمهندسين بالجيزة.

وأكد حزب حماة الوطن، على دعمه الكامل للشباب في كافة أنحاء الجمهورية، وتقديم كافة الخدمات التي من شأنها تحسين المستوى المعيشي والثقافي، بما يتوافق مع توجهات القيادة السياسية، ودعمها الكامل للشباب.

ولمزيد من التفاصيل يمكن الدخول على رابط دعم حزب حماة الوطن لـ 300 وظيفة: