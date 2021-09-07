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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 7-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
08:20 ص | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

أحيانًا يميل مولود برج الجوزاء إلى عدم تقبل آراء الآخرين، ويحاول بكل الطرق، أن يكون الزعيم في كل جلسة هو فيها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

الوضع الفلكي يجعلك اليوم غير قادر على تحمل أمور كنت تتحملها سابقا، وعليك أن تبذل مجهودا مضاعفا لتحافظ على تماسكك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب حدوث سوء تفاهم مع من تحب أو مع أحد الأقارب كي لا يتعكر صفو مزاجك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.

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