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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 3-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | الجمعة 03 سبتمبر 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء مخلص وصادق، ويحب الموسيقى والتنزه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يطالبك اليوم أن تنتبه لنفقاتك وخطواتك وعليك أن تنظم أفكارك وتراجعها.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

فينوس وعطارد في منزل الحب يعدانك بأوقات حلوة وقد تجمعك بالأصدقاء وبمن تحب نشاطات ممتعة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

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