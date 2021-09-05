حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 5-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجوزاء أنّه محب للحرية والتحرر ويؤمن بها، إذ يعتبرها من الأساسيات الضرورية له في الحياة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في منزل العلاقات يدعم أعمالك.. تحسن التصرف وتقوم بخيارات موفقة.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

فينوس وعطارد يساعدانك على توطيد علاقة عاطفية ومن السهل أن تعقد صداقات جديدة أو توطد صداقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الإعلامي قصي خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.