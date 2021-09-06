حظك اليوم الاثنين 6-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يبحث الكثيرون عن حظك اليوم، حيث يعتقدون أن علم الأبراج يرتبط بالفلك والنجوم، ويحرص الكثيرون على معرفة حظ البرج الخاص بهم بصفة مستمرة، لذا تقدم «الوطن» في هذا الصدد، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 6-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة مما يجعلك تعمل بهمة وحماس، وتنجز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الحمل 6-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تبدي اليوم استعدادا للتعاون والتفاهم مع من تحب وتقوم جيدا بواجباتك المنزلية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.

حظك اليوم برج الثور 6-9-2021 على الصعيد المهني

اليوم هناك فرصة لإنجاز أعمالك بتفوق.. تعمل بحماس وتثبت وجودك في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج الثور 6-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن تجد لديه الحب والاهتمام والأجواء مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد يجرك ذلك للعيش في الذكريات الحزينة ويملؤك الحنين للماضي.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-9-2021 على الصعيد العاطفي

انتبه.. الآراء قد تتعارض اليوم عائليا لكن لا داعي للعصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 6-9-2021 على الصعيد المهني

اليوم فرصة لحضور احتفال أو اجتماع، وتعيش أجواءً سعيدة وتقنع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.

حظك اليوم برج السرطان 6-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يساعدك على التعبير عن نفسك ببساطة وتتصرف بلباقة ودبلوماسية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 6-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال ومن المهم أن تنظم أفكارك وتعتني بخطواتك وحساباتك إذا أردت أن تحقق تقدما وأرباحا.

حظك اليوم برج الأسد 6-9-2021 على الصعيد العاطفي

حاول ألا تتسرع في أقوالك لتتفادى الوقوع في أخطاء تضر بعلاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 6-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالبلاغة والحضور.. تكلم بشجاعة فرأيك اليوم يسهم في توضيح أمور.

حظك اليوم برج العذراء 6-9-2021 على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في أن تجعل من تحبهم ويحبونك يتحمسون لآرائك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 6-9-2021 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تستفيد من خبرات الماضي وتخطط لأمر جديد، فقط اعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج الميزان 6-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للاسترخاء وعدم إثارة الجدل والحوارات.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 6-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم ويدفعك لإظهار شجاعة في العمل وتتحرر من ضغوط.

حظك اليوم برج العقرب 6-9-2021 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تمضي وقتا ممتعا مع الأحباب والأصدقاء وتتوطد علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة لبنى عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 6-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تشعر بالتوتر.. حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم برج القوس 6-9-2021 على الصعيد العاطفي

قد تعاني من الضغوط في حياتك وعليك أن تكون مستعدا للتعاطي بمرونة مع المستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 6-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بحب المعرفة وتجد نفسك ملهما وتبدو عارفا وملما بأمور كثيرة ويدفعك ذلك للتطور.

حظك اليوم برج الجدي 6-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. من الممكن اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب، وقد تنصلح علاقتك به.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 6-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم للتخطيط لمستقبلك وتكافأ على كل ما تقوم به من جهد وتحسن التصرف ماليا.

حظك اليوم برج الدلو 6-9-2021 على الصعيد العاطفي

تتحسن حالتك المزاجية وتبدو أكثر تفاؤلا والوقت مناسب لإصلاح علاقتك بشريك الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 6-9-2021 على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك.. فلا تبالغ في انفعالاتك ومن المهم أن تنتبه لحقوقك، وعليك أن تبتعد عن المخاطرة المالية.

حظك اليوم برج الحوت 6-9-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تتجنب التورط مع شريك حياتك في نزاع أو استفزاز أنت في غنى عنه.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.