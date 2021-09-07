التفاصيل الكاملة لفيلم «30 مارس» قبل طرحه بالسينمات غدًا

تستقبل دور العرض المصرية، فيلمًا جديدًا، غدًا الأربعاء، يحمل اسم «30 مارس»، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا، والظروف التي فرضتها تلك الأزمة على طبيعة عمل السينمات طوال العامين الماضيين.

تحديات عديدة واجهت الفيلم

وترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة لفيلم «30 مارس»، وهي كالتالي:-

- فيلم «30 مارس» بطولة أحمد الفيشاوي، ونيللي كريم، ودينا الشربيني، وصبري فواز، وخالد الصاوي، وشريف دسوقي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ومجموعة من ضيوف ‏الشرف.

- الفيلم كم تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

- تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والغموض والإثارة حول جريمة قتل وتحاط الشبهات بعدد من الأبطال، وتعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله.

- روج أحمد الفيشاوي، للفيلم، حيث كتب قبل أيام، عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»، قائلًا: «الأحلام بشوفها وأنا نايم بس الكوابيس بشوفها لما أصحى، المشكلة كلها هنا لو عرفنا نخلي «علي» ما ينامش يوم 30 مارس؟ بس ازاي؟».

- الفنان أحمد خالد صالح، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنّ «المكياج كان من أصعب التحديات التي واجهتني في الفيلم، لأن كاركتر شخصيات الفيلم كانت تحتاج لوقت كبير لوضع المكياج وإزالته».

- الفنان صبري فواز، كشف في وقت سابق عن اللوك الذي سيظهر به في الفيلم، إذ تبين أنه سيطل على جمهور بشكلٍ مختلف تمامًا، هو «أصلع» وبـ«نظارة طبية» وبـ«لحية».

- الفيلم من إنتاج شركة «دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي»