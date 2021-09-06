غادة والي: ضرورة معالجة غياب التوازن بين المرأة والرجل في البرلمانات

كشفت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، خلال الكلمة الافتتاحية للقمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمان، عن الصعوبات التي تواجه السيدات في دولة أفغانستان، مؤكدة أن 80 % من النازحين على ضوء الأزمة هم من النساء والأطفال، موضحة أن تمثيل النساء في البرلمانات شهد زيادة مشجعة في الفترة الأخيرة، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لتكثيف جهود تمكين المرأة حول العالم، موضحة أن تمكين المرأة يبدأ بضمان أمنها وحقوقها الأساسية.

«والي»: ضرورة تكاتف النساء من أعضاء البرلمانات حول العالم

وأضافت «والي» خلال الكلمة الافتتاحية للقمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمان، والتي عقدت في فيينا اليوم 6 سبتمبر 2021، بمشاركة 120 من البرلمانيين حول العالم، بمن في ذلك 26 من رئيسات البرلمانات، إلى أهمية دعم النساء لبعضهن البعض وإدراكهن أن نجاح أي امرأة هو نجاح للنساء جميعًا، وفي هذا الصدد أكدت ضرورة تكاتف النساء من أعضاء البرلمانات حول العالم للدفاع عن مصالح النساء والمجتمعات بأكملها، والدفع نحو تجاوز الخلافات السياسية من أجل المصلحة العامة.

غادة والي: مصر تعتبر نموذجًا يحتذى به

وأكدت «والي» أيضًا على أهمية قيام الدول باتخاذ خطوات ملموسة لرفع عدد النساء ومعالجة غياب التوازن بين المرأة والرجل في البرلمانات، موضحة أن مصر على سبيل المثال تعتبر نموذجًا يحتذى به، إذ خصصت التعديلات الدستورية التي اعتمدت في 2020 ربع مقاعد مجلس النواب للنساء – وهو المعدل الدولي – كما جرى إصدار مرسوم رئاسي بتعيين 20 امرأة في مجلس الشيوخ، بما يضاعف عدد النساء في المجلس.

«تروين»: التعافي من الجائحة بشكل كامل يتطلب معالجة الفجوة القائمة

بينما قالت رئيسة القمة توني تروين، خلال الجلسة الافتتاحية أن التعافي من الجائحة بشكل كامل ومستدام يتطلب معالجة الفجوة القائمة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وهي الفجوة التي أصبحت أكثر وضوحًا على ضوء الجائحة، كما عقب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو بأن العالم عليه الوقوف بجانب النساء في أفغانستان، بما في ذلك أعضاء البرلمان الأفغاني من النساء، في هذه المرحلة الصعبة وفي ظل مستقبل غير واضح.