%90 مجموع غادة والي في الثانوية العامة.. «كانت أدبي»

لا شيء يعلو فوق الحديث عن نتائج الثانوية العامة، في الشارع المصري، منذ اعتمادها من قِبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلان الأوائل على مستوى الجمهورية، في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل.

في هذا الصدد، استرجعت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC، ومدير مقر الأمم المتحدة UNOV في فيينا حاليا، ذكرياتها في مرحلة الثانوية العامة.

90%؜.. نتيجة غادة والي في الثانوية

وأشارت الدكتورة غادة والي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى حصولها على مجموع 90% بالشعبية الأدبية في الثانوية العامة عام 1984.

وأوضحت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أنها كانت من طلاب مدرسة الميردي ديو للراهبات، ثم التحقت بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة بالجامعة الأمريكية لمدة عام، مضيفة: «أكملت بعد ذلك دراستي في العلوم الإنسانية وتخرجت بتقدير ممتاز من جامعة ولاية كولورادو الأمريكية».

مجموع الثانوية العامة خطوة في مشوار تعلم وعمل طويل

ووجهت الدكتورة غادة والي، رسالة عبر «الوطن»، لطلاب الثانوية العامة، قائلة: «مجموع الثانوية العامة ما هو إلا خطوة في مشوار تعلم وعمل طويل جدا، والمجموع يعكس لحظة واحدة».

وأضافت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة: «ما أكثر الناجحين في مشوار الحياة الذين لم يوفقوا في الثانوية العامة، وما أكثر الأوائل الذين لم يوفقوا عمليا ومهنيا».

وأكدت في رسالتها للطلاب أن النجاح نتيجة لرحلة طويلة من التعلم المستمر والعمل، قائلة: «نتقدم خطوات ونتأخر خطوات المهم نكون على الدرب السليم متسلحين بروح التحدي والإصرار وبالإيمان وبالعمل المخلص».

وتعد الدكتورة غادة والي أول امرأة عربية وأفريقية تشغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC، كما أنها مديرا لمقر الأمم المتحدة UNOV في فيينا حاليا.

وشغلت الدكتورة غادة والي منصب وزيرة التضامن الاجتماعي في الحكومة المصرية منذ تكليفها بحقيبة الوزارة في وزارة الدكتور إبراهيم محلب في وزارته الأولى والثانية، ثم في وزارة الدكتور شريف إسماعيل، ثم في وزارة المهندس مصطفى مدبولي.