تفاصيل مفاوضات فيوتشر إف سي مع علي ماهر لقيادة الفريق

دخلت إدارة نادي «فيوتشر إف سي» في مفاوضات مع علي ماهر، المدير الفني لنادي المصري سابقًا، من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق فيوتشر إف سي، في الموسم الكروي الجديد، المقرر انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل، وتوصلت الإدارة إلى اتفاق معه لتولي منصب المدير الفني للفريق، على أن يكون الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة، بعد توقيع العقود.

وكانت إدارة نادي «فيوتشر إف سي» استقرت بشكل مبدئي على تعيين محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، لمنصب المدير الفني لفريق فيوتشر، قبل أن تغير إدارة النادي الصاعد حديثًا على الدوري الممتاز، رأيها وتفكر في التعاقد مع علي ماهر، الذي أنهيت إجراءات فسخ تعاقده مع المصري البورسعيدي في الأيام الماضية، بعد دخوله في أزمة مع مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية.

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