شكري يناقش مع نظيرته النرويجية الاستفادة من بلدها في المشروعات القومية

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، أمس، اتصالا هاتفيا من نظيرته وزيرة خارجية مملكة النرويج إيني إريكسن سوريد، حيث تناول الجانبان، سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر والنرويج، في العديد من المجالات، فضلاً عن آخر التطورات على الساحتيّن الإقليمية والدولية.

وتحرص مصر خلال السنوات الأخيرة، على مزيد من التوسع في العلاقات مع الدول الأوروبية على نحو يخدم مصالح مصر، وكذلك القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تؤكد القاهرة، دائما أولويتها في أجندة السياسة الخارجية.

الدفع قدما بالعلاقات الثنائية بين مصر والنرويج

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الاتصال تضمّن التباحُث حول سبل مواصلة الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصةً في مجال الاستثمارات النرويجية والمشاركة في المشروعات القومية بمصر.

كما اتفقا الوزيران على مواصلة التشاور، من أجل استمرار التنسيق بين الجانبين، فيما يخص الملفات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

مناقشة تطورت المنطقة خلال الاتصال الهاتفي بين الوزيرين

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الاتصال تطرق أيضا إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، لا سيما على صعيد القضية الفلسطينية، حيث وجهت الوزيرة النرويجية الدعوة إلي الوزير شكري، للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، الذي من المقرر عقده بنيويورك على هامش الاجتماعات المقبلة، للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي الاجتماع دعما للشعب الفلسطيني، وفي إطار جهود تقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، خاصةً مع الدور الهام الذي تضطلع به النرويج في إطار عمل لجنة الـAHLC.

وتسعى مصر باستمرار إلى دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني في مختلف المناسبات الدولية، بهدف دعم مسار عملية السلام واستئناف المفاوضات.

كما تؤكد مصر مرارا، على أن التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، ركيزة كبرى لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.