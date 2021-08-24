سامح شكري يجري اتصالا مع وزير الخارجية البوروندي

صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اليوم 24 أغسطس الجاري، اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية البوروندي ألبرت شينجيرو.

وأكد الوزيران حرصهما على مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية للارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدماً بمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أعربا عن أهمية استمرار التشاور لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية محل الاهتمام، وذلك اتصالا بزيارة الرئيس البوروندي الأخيرة إلى القاهرة.