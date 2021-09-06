ميرفت أمين لـ«الوطن»: أنا بخير.. الحريق كان بعيد عن شقتي بطابق واحد

طمأنت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين جمهورها على حالتها الصحية، بعد نشوب حريق في العقار الذي تقيم فيه، صباح اليوم الاثنين، الذي أسفر عن مصرع أحد العاملين نتيجة للاختناق الشديد.

وقالت ميرفت في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها بخير ولم تتعرض لمكروه، حيث أن موقع الحريق كان يفصله عن شقتها طابق واحد، بحسب قولها.

وقررت النيابة، انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، فيما كشفت التحقيقات، أن وفاة العامل سببها شعوره بالاختناق الشديد، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وكان قسم العجوزة، تلقى بلاغا من أهالي سكان العقار، يفيد بنشوب حريق داخل شركة دعاية وإعلان، حيث تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.