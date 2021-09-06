نجاة الفنانة ميرفت أمين من حريق شقة المهندسين: «جريت على السطوح» (صور)

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت ضباط مباحث الجيزة، حول واقعة حريق شب في شركة «دعاية وإعلان» بإحدى العقارات السكنية بمنطقة المهندسين في الساعات الأولى من صباح اليوم، أنَّ الحريق أسفر عن مصرع أحد العاملين نتيجة تعرضه للاختناق، وأيضا تبين أنَّ العقار تقيم فيه الفنانة ميرفت أمين، وأنَّها كانت موجودة في أثناء اندلع النيران، وصعدت أعلى سطح العقار حتى تمكّنت القوات من إخماد النيران.

النيابة تعاين حريق شركة المهندسين

وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط مباحث الجيزة، أنَّ الفنانة ميرفت أمين نجاة من الحريق، وأنَّها تركت شقتها عندما اندلعت النيران وصعدت إلى سطح العقار خوفًا من امتداد السنة اللهب إلى شقتها، حتى تمكّنت القوات من إخماد السنة اللهب بعد قرابة 25 دقيقة.

وانتقلت النيابة إلى مسرح الحادث -الحريق- وتبين من خلال الفحص ان العامل مات نتيجة تعرضه للاختناق ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

3 سيارات إطفاء

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغًا من أهالي سكان شارع «وادي النيل» بمنطقة العجوزة، بنشوب حريق فى شقة بالمهندسين، وتمّ الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق.

وتمكّنت القوات الأمنية، من إخماد السنة اللهب قبل أن تمتد إلى باقي الشقق السكنية.