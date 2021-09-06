ميرفت أمين في حالة صدمة بعد حريق العمارة التي تسكن بها

طمأن المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، الجمهور على الحالة الصحية للفنانة ميرفت أمين، بعدما تعرضت العمارة التي تقطن بها إلى حريق هائل.

عمر عبد العزيز يطمئن الجمهور على صحة ميرفت أمين

وأكد عمر عبد العزيز لـ «الوطن»، أنها بخير، ولكنها تشعر بصدمة بسبب الحريق الهائل.

وقد كشفت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط مباحث الجيزة، أنَّ الفنانة ميرفت أمين كتبت لها النجاة من الحريق، وأنَّها تركت شقتها عندما اندلعت النيران وصعدت إلى سطح العقار خوفًا من امتداد السنة اللهب إلى شقتها، حتى تمكّنت القوات من إخماد السنة اللهب بعد قرابة 25 دقيقة.

تحريات النيابة في الحريق

وقد كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي أجرها ضباط مباحث الجيزة، حول واقعة حريق شب في شركة «دعاية وإعلان» بإحدى العقارات السكنية بمنطقة المهندسين في الساعات الأولى من صباح اليوم، أنَّ الحريق أسفر عن مصرع أحد العاملين نتيجة تعرضه للاختناق، وأيضا تبين أنَّ العقار تقيم فيه الفنانة ميرفت أمين، وأنَّها كانت موجودة في أثناء اندلاع النيران، وصعدت أعلى سطح العقار حتى تمكّنت القوات من إخماد النيران.

وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.