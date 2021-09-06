توزيع 2000 كرتونة أغذية على سكان التجمعات البدوية بالطور

اعلن اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، عن وصول 2000 كرتونة مواد غذائية من جمعية «رسالة»، مهداة من صندوق «تحيا مصر»، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ورعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وقال سكرتير عام المحافظة إن هذه الكمية من المواد الغذائية سيتم توزيعها على سكان الوديان والتجمعات البدوية التابعة لمدينة الطور وقريتي «الوادي والجبيل».

وأضاف «الشريف» أن هناك تنسيق تام بين المحافظة والتضامن الاجتماعي، حيث يجري توزيع المساعدات الغذائية، التي تبلغ حوالي 2 طن، على المستحقين من الأرامل والمطلقات والأسر غير القادرة، مشيراً إلى أنه سيتم الاستعانة بعدد من الجمعيات الأهلية، في توزيع كراتين المواد الغذائية على المواطنين، طبقاً للكشوف بالفئات المستحقة.

توزيع 20 ألف كرتونة على سكان التجمعات البدوية بجنوب سيناء

ولفت السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء أنه جرى توزيع ما يقرب من 20 ألف كرتونة مواد غذائية على مواطني الوديان والتجمعات البدوية في كل مدن المحافظة، مقدمة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إن كل رئيس مدينة يتسلم الكميات المخصصة له، ويتولى الإشراف على توزيعها على الفئات المستحقة، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، وأضاف أن مدينة سانت كاترين شهدت، خلال الفترة الماضية، توزيع ما يقرب من 4 آلاف كرتونة مواد غذائية.

توزيع 26 طن لحوم على الوديان والتجمعات البدوية

وأكد محمد جبر، مسئول محافظة جنوب سيناء للأعمال الخيرية، أنه جرى توزيع لحوم على سكان الوديان والتجمعات البدوية، بلغت نحو 26 طناً من اللحوم الحمراء خلال ثلاثة شهور، حيث جرى توزيع 15 طن لحوم مجمدة، وذبح 15 «عجل» مقدمة من جمعية «الأورمان»، بالإضافة إلى وصول 8 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي، وجرى توزيعها بالكامل على كل المستحقين في كل المدن.