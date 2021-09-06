مواعيد ومكان عرض مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» الأسبوع الحالي

يواصل الفنان يحيي الفخرانى تحقيق النجاح بمسرحيته الجديدة «ياما في الجراب ياحاوي»، التي بدأ عرضها من مدينة الإسكندرية، وبعد ذلك انتقل بها إلى مسرح الماركيه في التجمع الخامس.

موعد عرض مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»

ويستعد الفنان يحيي الفخراني، مع أبطال مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» لعرضها مرة أخرى خلال هذا الأسبوع على مدار يومين متتاليين، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بـ«كايرو شو»، حيث يكون العرض الأول الخميس المقبل، الموافق 9 سبتمبر، أما العرض الثاني فسيكون في اليوم التالي، يوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر، على مسرح الماركيه بكايرو فيستيفال سيتي، بمنطقة التجمع الخامس.

مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»

يذكر أن مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» هي عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة» ويشارك في بطولتها يحيي الفخراني وإياد نصار، وكارمن سليمان، وشريف دسوقي، ومحمد الشرنوبي، ولبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج مجدي الهواري.

وكان عرض مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» بدأ على مسرح مكتبة الإسكندرية لمدة 6 أيام متتالية، وحققت نجاحا كبيرا، وكان المسرح كامل العدد خلال هذه الأيام وبعد ذلك انتقل العرض إلى القاهرة، ومن المقرر أن يمتد عرضه لعدة أسابيع أخرى.

مسلسل «نجيب زاهي زركش»

يذكر أن الفنان يحيي الفخراني، كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل نجيب زاهي زركش، وشارك معه أنوشكا ومحمد محمود وإسلام إبراهيم ورامز أمير وكريم عفيفي ورنا رئيس ومحمد يسرى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، واخراج شادى الفخراني.