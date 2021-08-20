شريف دسوقى عن وقوفه على خشبة المسرح بكرسي متحرك: يحيى الفخرانى السبب

أكد الفنان شريف دسوقي سعادته بالمشاركة فى العرض المسرحي «ياما فى الجراب ياحاوى»، قائلا: «أنا سعيد جدا بالتجربة دى لأن المسرح دا عشقي وبحب الوقوف على خشبة المسرح ليها متعة تانية خالص».

وأضاف دسوقي فى تصريح لـ«الوطن»، «أنا لقيت استاذ مجدى الهوارى جاء وطلبنى أن أشارك معاهم فى العرض حتى مرضيش يستنى لحد مركب الطرف الصناعى قالى هتمضي فورا وفعلا عملت كدا وكنت متحمس جدا».

دسوقى عن أول وقوف على المسرح بكرسى متحرك

وتابع: «أن ترشيحى جه من المخرج وكمان الفنان يحيي الفخرانى اللى كان السبب فى مشاركتى فى العرض دا وكان عنده دافع أكبر منى بكتير ان أشارك معاهم ودا اللى شجعنى أكتر»، مؤكدا أنه خلال أحداث مسرحية ياما فى الجراب ياحاوى تم توظيف دوره حيث أنه يقدم شخصية رجا «أعرج».

يشار إلى أن مشاركة الفنان شريف دسوقى فى مسرحية «ياما فى الجراب ياحاوى»، المرة الأولى التى يقف فيها الفنان القدير على خشبة المسرح بكرسي متحرك.

أبطال مسرحية ياما فى الجراب ياحاوى

يذكر أن مسرحية ياما فى الجراب ياحاوى، بطولة يحيي الفخرانى وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي ولبنى ونس وعدد أخر من الفنانين وهى من إخراج مجدى الهوارى.

وبالفعل بدأ عرض مسرحية ياما فى الجراب ياحاوى يوم الثلاثاء الماضي على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية على أن تستمر عرضها لمدة 6 أيام متتالية.