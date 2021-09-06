في ذكرى ميلادهما.. سر الرقم 82 بين فؤاد المهندس ورجاء الجداوي

أشياء كثيرة جمعت بينهما، ليس فقط المجال الفني، وعملهما بالتمثيل، ولكن أيضا الرقي والأسلوب السلس والبساطة بدون تكلف، ليدخلا قلوب جميع الشعب المصري والعربي دون استئذان، ليتشاركا أيضا يوم الميلاد. إنهما فؤاد المهندس، ورجاء الجداوي، اللذان يوافق اليوم ذكرى ميلادهما.

وبعيدًا عن الأعمال الفنية التقى «الأستاذ» و«ملكة الجمال» في أكثر من خط حياتي مختلف، بداية من ميلادهما في نفس اليوم 6 سبتمبر، ولكن في أعوام مختلفة، مرورًا بنشأتهما في القاهرة، والمشاركة معًا في أعمال مميزة، حتى وفاتهما في نفس العمر.

نشأة «الأستاذ» و«ملكة الجمال»

في حي العباسية بالقاهرة وُلد فؤاد زكي المهندس في 6 سبتمبر 1924، بين أسرة مكونة من 4 أشقاء، لوالد عالم لغوي، ورث عنه «الأستاذ» خفة الظل وسرعة البديهة، بينما وُلدت نجاة على حسن الجداوي في اليوم ذاته ولكن في عام 1938، ودخلت الفن من خلال عملها بالأزياء متأثرة بخالتها النجمة تحية كاريوكا، إذ انتقلت مع أخيها الأكبر «فاروق» من الإسماعيلية للعيش معها في القاهرة.

التعاون الفني

1975 كان عام التعاون الأول بين فؤاد المهندس ورجاء الجداوي، في مسلسل «أرض النفاق» لرواية الكاتب يوسف السباعي، وبعدها بـ12 عامًا في 1987 شاركا معًا في فيلم «البيه البواب» من بطولة الإمبراطور أحمد زكي، وهي من الأدوار المميزة والراسخة في الأذهان للاثنين، أما فوازير «عمو فؤاد» في 1993 فكانت آخر الأعمال التي تعاون فيها «المهندس» و«الجداوي» معًا.

وفاة في نفس العمر

واستمر التقاء فؤاد المهندس ورجاء الجداوي في الحياة والفن إلى آخر نفس، حيث شاءت الأقدار أن يفارقا الحياة عند نفس العمر «82 عامًا»، إذ فارق «الأستاذ» الحياة في 16 سبتمبر 2006 نتيجة أزمة قلبية، بينما رحلت «ملكة الجمال» في 5 يوليو 2020، بعد ما يزيد على شهر من المعاناة مع فيروس كورونا.