تعلمت من فاتن حمامة درسا لم تنساه.. 10 معلومات عن رجاء الجداوي

تحل اليوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، حيث ولدت في السادس من سبتمبر عام 1938 في محافظة الإسماعيلية.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، بعض المعلومات عن «ملكة الأزياء والأناقة» كما يحب أن يلقبها البعض، وذلك خلال السطور التالية:

1- اسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي.

2- خالتها هي الفنانة الشهيرة تحية كاريوكا.

3 - تكفلت بها خالتها تحية كاريوكا في عمر الثالثة، وانتقلت للعيش معها بعد طلاق والدتها.

4 - قررت مغادرة منزل خالتها والانتقال إلى منزل والدتها عندما وصلت لسن 14 عامًا بعد تعرضها لأزمة مالية.

5 - عندما وصلت لسن 26 عامًا، كانت قد تمت خطبتها 6 مرات، من بينهم إعلامي شهير، ولكنها انفصلت عنهم.

6- تعرفت على لاعب منتخب مصر ونجم الإسماعيلي حسن مختار، الذي وقعت في حبه بعد أن وصفها بالبلياتشو.

7- أول عمل سينمائي شاركت فيه كان فيلم دعاء الكروان مع فاتن حمامة.

8- في أول يوم تصوير علمتها فاتن حمامة، درسًا لم تنساه، حين اقتحمت الجداوي غرفة للمكياج الخاصة بحمامة فطلبت منها الخروج، والاستئذان قبل الدخول، على حد قولها.

9- قدمت خلال مسيرتها الفنية أكثر من 300 عمل فني بين السينما والدراما.

10- أقرب صديقاتها في الوسط الفني دلال عبدالعزيز وميرفت أمين، وكانت قد طلبت رؤيتهما قبل مرضها، ولكنها لم تتمكن من فعل هذا الأمر إلى أن رحلت.

يذكر أن آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة رجاء الجداوي، مسلسل «لعبة النسيان» الذي شاركت في بطولتة بجانب دينا الشربيني وأحمد داوود وإنجى المقدم وأحمد صفوت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

أما على الصعيد السينمائي، فكان آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي، فيلم «توأم روحي»، الذي شاركت فيه بجانب حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، ومن إخراج عثمان أبو لبن.